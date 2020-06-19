19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Россия, Украина
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Путин нас всех переживет! – тоска и печаль украинского дипломата


Украине не стоит рассчитывать на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет инфицирован COVID-19, что приведет к летальному исходу.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, безопасность Путина соблюдена на высшем уровне, и вряд ли российские врачи допустят подобного сценария.

«Мы все живые люди. Есть ли шанс – в его окружении есть заболевшие, это премьер российский, его спикер. Но все время, насколько я знаю, он находится где-то очень далеко и общается со всеми через большие экраны. Думаю, что его будут по-особому беречь . Тем не менее, шансов, что все-таки, российская медицина это упустит, я считаю, на самом деле, очень мало», – заявил Климкин.

Напомним, ранее супруга украинского президента Елена Зеленская сообщила в социальной сети, что получила положительные результаты теста на коронавирус.

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