Путин не отказался ни от одного из своих требований, – американский генерал
Владимир Путин не отказался ни от одного из требований России по СВО, озвученных ранее – договоренности по Украине далеки от согласования.
Об этом в эфире Fox News заявил отставной американский генерал, экс-замначальника штаба Сухопутных войск США Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«От чего он отказался? Ни от чего, ни от одной вещи. Он говорит, что гарантии безопасности были бы разумными, но ничего конкретного по этому поводу нет. У него уже есть представитель, который заявил, что «мы никогда не согласимся на ввод международных войск в Украину». Так что Путин уже отвергает эту идею. Так что впереди много работы.
Но, послушайте, мы не должны недооценивать европейских лидеров, Зеленского и Президента, которые вместе работают над этим, чтобы заключить сделку с Путиным на трехсторонней встрече. Они наверняка пойдут туда с уверенностью в своих силах, и посмотрим, что из этого выйдет. Мы знаем, кто такой Путин. Скорее всего, он ни на что не согласится сразу. Он согласится их изучить это, посмотреть, затянуть, отвлечь другими вопросами, затянуть переговоры», – заявил Кейн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: