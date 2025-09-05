Путин не отказывается от четырёх регионов, даже когда говорит про один Донбасс – укро-политолог

Политическое давление российского руководства на Киев мало чем уступает военному.

На это жаловался киевский политолог-русофоб Тарас Загородний на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Завышенные требования, ультиматумы, силовое давление, эмоциональные качели – сегодня одно, завтра другое, раздробление вопроса с провокациями, раздрай  в лагере соперника и победа, и додавливание. Например, когда Путин начал говорить: «ну, хорошо, только Донецкую область отдайте» (вброс западной прессы о «согласии России» на заморозку по линии ЛБС в Запорожской и Херсонской областях – ред.), это не отход от его позиций касательно четырёх областей.

Это раздробление вопроса на подвопросы для того, чтобы достигнуть других вопросов. Что такое отдать приказ отойти из Донецкой области. Это означает, что в стране начинается понятно что», – рассуждал Загородний.

Отметим, ранее отставной украинский командир снайперов заверял, что если будет приказ уйти из Донбасса, ВСУ его выполнят.

