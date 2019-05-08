«Путин не шутит, а излагает программу «тихой аннексии» украинского востока»

08.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент РФ Владимир Путин, заявляя, что не против общего для украинцев и русских гражданства, планирует превратить украинские территории в один из российских регионов

Об этом в колонке на сайте «Радио Свобода» пишет киевский пропагандист Виталий Портников, по словам которого, не стоит «жить в иллюзии, что Путин не готов к активным действиям против Украины».

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«Теперь мы точно знаем ‒ может. Похоже, Путин, как и Кремль в целом, вообще может решиться на любые действия, которые еще недавно в цивилизованном мире казались недопустимыми ‒ от Крыма до вмешательства в американские выборы, от Донбасса до Солсбери. Именно поэтому его невозможно победить с помощью простой пропаганды, оптимистичных роликов в интернете и уверенных заявлений. Заявления не имеют никакого особого значения, когда на них отвечают танками», – паникует пропагандист.

Он полагает, что у Путина есть простая цель, над осуществлением которой он, видимо, будет работать в ближайшее время.

«Избиратель Владимира Зеленского должен стать его собственным избирателем, избирателем Владимира Путина. И когда российский президент говорит о совместном гражданстве двух стран, об одном народе ‒ он не шутит, даже не издевается над будущим коллегой. Он просто излагает программу «тихой аннексии» украинского востока, по меткому определению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Вопрос в том, что, кроме слов, может противопоставить этой «тихой аннексии» Владимир Зеленский, понимает ли он, что избран президентом страны, которую, судя по всему, просто хотят превратить в регион соседнего государства?», – задается вопросом Портников.