«Путин не шутит» – в России возьмут под жёсткий контроль всех иностранных агентов

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

В Москве предложили изменения в закон о «некоммерческих организациях», которые являются иностранными агентами – теперь они будут обязаны отчитываться перед Минюстом РФ.

Об этом в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам заявил замминистра юстиции, полпред правительства в Госдуме Андрей Логинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Наш законопроект носит название «Внесение изменений в ФЗ о некоммерческих организациях в части совершенства правового регулирования действий НКО, выполняющих функции иностранного агента, структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций».

Президент России Владимир Путин обозначил всю проблематику некоммерческих организаций и сказал, что необходимо защитить внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, и при этом дать возможность людям свободно работать, не оглядываясь по сторонам», – сказал он.

Также замминистра юстиции отметил, что закон обязывает иноагентов отчитываться в Минюст РФ и расширяет само понятие «иностранный источник».

«Для решения этих задач мы вносим точечные изменения не в весь корпус законодательства, касательного НКО. В частности, расширяем понятия «иностранные источники», вводим запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных некоммерческих и неправительственных организаций в жилых помещениях, вводим дополнительные основания для проведения внеплановой проверки и устанавливаем обязанность НКО и агентов, структурных подразделений некоммерческих неправительственных организаций представлять в Минюст программы и иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий и содержательные отчёты об их исполнении», – заключил Логинов.

Решение Комитета Совета Федерации РФ по международным делам о внесении изменений в федеральный закон о «некоммерческих организациях» – принято единогласно.

Напомним, ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о дополнительных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах