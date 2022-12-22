Путин не стал прямо называть страны, организовавшие подрыв «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северные потоки» является актом международного или государственного терроризма.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – сказал Путин.

Он считает, что газопроводы подорвали государства, заинтересованные в том, чтобы транзит в Европу проходил через Украину.

«Как обычно в таких случаях говорят: смотри, кто заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи российского газа на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? «Агрессор» – Россия, но денежки-то получают от нас за транзит, мы же им платим, несмотря на то, что они нас «агрессорами» называют, хотя сами – агрессоры в отношении Донбасса. Мы противодействуем агрессии, а не наоборот. Деньги-то берут, и ничего. Деньги не пахнут.

Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует», – сказал Путин.