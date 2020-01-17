Путин не уйдёт, пока продолжается гибридная война с Западом – эксперт

17.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Отставка всего российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым обусловлена тем, что старая финансово-экономическая группа не справилась с задачей по обеспечению экономического роста и запуска «национального проекта».

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уход правительства – это, прежде всего, уход финансово-экономического блока, вернее, его политиков. Там сами менеджеры – им зачастую всё равно, какую политику проводить. Суть в том, какую политику им доводят.

Финансово-экономический блок не справляется с поставленной Владимиром Путиным задачей – обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых. Он говорит им об этом уже 3-4 года, и уже все спрашивают: «Владимир Владимирович, пора уж принимать решение по этим людям». Ну вот, решение и принимается.

Поэтому, главная задача, которая перед ними (новым правительством – прим. ред.) будет поставлена – это обеспечить темпы экономического роста. Каким образом – это тоже заявлено чётко и ясно. Об этом и Мишустин, и Путин сказали – Национальный проект. Это то, что было главной претензией, поставленной правительству в декабре», – отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, Михаил Мишустин по ряду причин не может стать преемником президента России Владимира Путина.

«Почему Мишустин – этот человек, не рассматривается как преемник, поскольку он не принадлежит к новому поколению, он не из КГБ, он не из питерской команды, и связан с одним из диаспоральных народов, а это всегда не очень хорошо для избирателей», – добавил Марков.

Также политолог подчеркнул, что Владимир Путин стремится к передаче власти более молодым, однако гибридная война, которую страны Запада ведут против России, не позволяет ему этого сделать.

«Я убеждён в следующем: Владимир Путин в 2024 году хочет уйти от власти, и в полном объёме передать власть, на несколько лет сохранив кураторство, не просто новому президенту, а новой команде политических лидеров, которые будут на 20-25 лет моложе, и будут представлять новый тип ментальности.

Но это возможно только в том случае, если гибридная война западных государств во главе с США, Великобританией и Канадой, прекратится.

Президенты должны регулярно меняться. А Верховный главнокомандующий армией во время войны не меняется. Армией в данном случае являются не только Вооруженные силы, а вся государственная система.

Если это нынешнее состояние гибридной войны продолжится, то Владимир Путин и его команда будут вынуждены, в той или иной форме, сохранить власть до прекращения войны», – резюмировал эксперт.