Путин не видит условий для переговоров с Байденом

14.10.2022  17:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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G20, Дзен, Политика, Россия, США


Президент РФ Владимир Путин еще не принял решения по поводу того, поедет ли он на саммит «большой двадцатки». Он также не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решения по поводу того, поедет ли он...

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«Надо его спросить, готов он проводить такие переговоры, или нет. Я не вижу необходимости. Пока платформы для переговоров нет», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что находится с членами «большой двадцатки» в плотном контакте.

Ранее украинский дипломат Роман Бессмертный призвал страны Запада арестовать Путина на саммите G20.

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