«Путина – арестовать на G20, Меркель и Берлускони – на допрос» – украинский дипломат

03.10.2022  11:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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G20, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если создать международный трибунал, то можно добиться ареста российского президента РФ на саммите G20.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если создать международный трибунал, то можно добиться ареста российского президента РФ на саммите G20....

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«Может быть сделано всё что угодно, тем более если бы был создан международный трибунал и назначен прокурор, и он подписал соответствующие документы на задержание, как только он [Путин] покидает территорию РФ. И даже на территории РФ его могут задержать без проблем.

В действительности на сегодняшний день у мира есть все необходимые вещи для того, чтобы действовать. Почему происходит такое ёрзание, непонятно. Всё же лежит на поверхности, всё давно чётко понятно», – сказал Бессмертный.

Кроме того, он выдвинул гипотезу, что внешняя политика России в 2014 году была заранее согласована с Германией и Италией.

«Я не верю в то, что начало агрессии в 2014 году на Украине не проговаривалось в Берлине и Париже. Они вообще появились в 2010 году, а это означает, что где-то выстрелило, я даже проследил, где они появились впервые – в Италии. На тот момент была завершена дискуссия, война между Берлином и Римом, где будет газовый европейский хаб. В Германии. Эта «дуэль» Берлускони-Меркель за газовый хаб. Чего бы я больше всего хотел, это чтобы международный трибунал допросил эти два лица», – сказал украинский дипломат.

«И, согласитесь, цинично было, когда Меркель с Берлускони даже озвучили инициативу быть сейчас посредниками между Украиной и Россией, это действительно выглядело очень цинично», – добавил ведущий.

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