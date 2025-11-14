Путин не зря считает, что Запад устанет поддерживать Украину, – русофоб Макфол

14.11.2025 12:46
Владимир Путин небезосновательно считает, что Запад в конечном итоге устанет от поддержки Украины.

Об этом в интервью Wall Street Journal Opinion заявил экс-посол США в России Майкл Макфолл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зная Путина, и немного зная историю войн, можно сказать, что они заканчиваются обычно двумя способами – либо одна сторона побеждает, либо на поле боя наступает патовая ситуация. И сейчас, к сожалению, ни одно из этих условий не выполняется. Если посмотреть на ситуацию, то кажется, что мы зашли в тупик, но с точки зрения Путина они постепенно продвигаются на поле боя. И он считает и, кстати, возможно он прав, что мы на Западе в конце концов устанем поддерживать эту войну, и тогда то, что сейчас является постепенным продвижением, превратится в захват территорий. И я могу сказать, что мои украинские друзья тоже беспокоятся об этом…

У России еще достаточно ресурсов, потому что у них есть нефть и газ, которые люди готовы покупать, – он просто продолжит воевать. И они, конечно, боятся, что он будет воевать, пока не захватит территории, которые он аннексировал на бумаге. Но он еще этого не сделал, поэтому война будет продолжаться», – заявил Макфол.

