Путин объяснил, на каком удалении от границ должна пройти линия ЛБС

Владимир Гладков.  
31.01.2024 21:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет отодвигать линию боестолкновения с неонацистами до тех пор, пока российские города не окажутся в безопасности.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет отодвигать линию боестолкновения с неонацистами до тех пор, пока российские города не...

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«Линия боестолкновения должна быть такой, и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы нашу безопасность для обстрела мирных городов.

Вот, наши ребята на авдеевском направлении, и по всей линии боестолкновения, как раз этим и занимаются – тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов РФ. Так и будем делать.

Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют – защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать, вот и всё», – сказал Путин.

Комментируя высказывание российского президента, вынужденный покинуть Украину политолог Александр Скубченко отметил, что фронт нужно отодвигать далеко за Днепр.

«Далеко за Днепр, чтобы не только Донецк и Белгород, но и уже российские Херсон и Запорожье были в безопасности и на удалении от бандер.

А ещё лучше – за Збруч, ближе ко Львову. Чтобы и русский Киев был в удалении от бандер», – пишет Скубченко.

В свою очередь, российский политолог Сергей Марков требует полной ликвидации бандеровского режима – тогда никакая демилитаризованная зона якобы не понадобится.

«Многие патриоты в России спрашивают себя – а что, предполагается, что после мира на Украине сохранится нынешний неофашистский террористический режим? Который будет обстреливать города?

И что, Россия не будет брать в Россию русские города Одесса, Харьков, Николаев, Днепр, Киев, Запорожье, Херсон?

Успокою вас. Дроны так далеко летают, что демилитаризованная зона должна быть на всей территории Украины.

И русские города должны вернуться в Россию, если русский язык не будет вторым государственным языком на Украине», – требует политолог.

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