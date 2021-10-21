Путин осадил нобелевского лауреата, вступившегося за иноагентов

21.10.2021 20:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выступил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Валдайского клуба.

Он начал с того, что деньги, которые он получит в качестве премии, уже поделены. В числе получателей Муратов назвал президентский благотворительный фонд «Круг добра» и фонд помощи «независимым журналистам».

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«Это в какой-то степени премия нашей стране, хотя считаю себя самозванцем. Я постараюсь, чтобы она была полезна для людей», – сказал лауреат.

После этого он произнес речь в защиту иноагентов.

«Господин президент, мы же не каждый закон, принятый в США, принимаем у себя, у меня вопрос про «иноагентов» остается. Он ведь касается не только тех десятков и десятков журналистов и правозащитников, которые включены в реестр. Он касается и сотен тысяч и миллионов людей, которые читали этих журналистов», – сказал Муратов.

Он раскритиковал закон об иноагентах за то, что он «бессуден», то есть не предусматривает решение суда. По мнению журналиста на фигурантах просто без предупреждения ставят «клеймо».

«Я напомню нашу любимую с детства книгу — это такое же клеймо, как у Миледи в «Трех мушкетерах». Но ведь когда Миледи отрубали голову, все-таки ей прочитали приговор. А здесь нет приговора. Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься «иностранным агентом». Для многих, безусловно, — это «врагом родины». Я помню по своей службе, что, все-таки, в уставе караульной службы часовой сначала делает выстрел вверх. А без предупредительного выстрела стреляет только, извините, конвой в лагере», – сказал Муратов.

В ответ Путин поздравил журналиста с премией, напомнив, что великий русский философ Николай Бердяев неоднократно номинировался на «нобелевку», но так и не получил.

«Премию мира получили Горбачев и Обама. У вас «хорошая компания», и я вас поздравляю. Я бы вам за хоспис дал, за то, что вы занимаетесь такой благородной работой», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что статус иноагента защищает права российского общества, но ничем не грозит носителю «клейма».

«Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, организации или СМИ. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Но он не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто деньги, которые приходят из-за бугра, должны быть окрашены. Это право российского общества. Поэтому, когда вы сказали, что там нет приговора, – так его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор, ей башку отрубили – а здесь никто не рубит. Как работали дальше, так и работают», – сказал Путин.

Он признал, что у закона есть недостатки, поскольку под него попадают благотворительные организации, и он будет доработан. Президент считает, что присвоение статуса иноагента не носит в России массового характера.

«Опасность этого сильно преувеличена», – сказал Путин.

После этого слово взяла руководитель телекомпании «Russia Today» Маргарита Симоньян и заявила, что на нее как иноагента в США заведено уголовное дело и грозит реальный тюремный срок.

«Пятерочка светит», – прокомментировал Путин.

Шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что этот публичный диалог был предназначен не для российской, а для западной публики.

«По ответу Путина на вопрос нобелевского лауреата видно, что иностранные агенты для российской власти – это вопрос внешней политики, а не внутренней. Как бы ни хотелось оппозиционным деятелям думать, что для власти они сами по себе важны и опасны. Хотите смягчения подходов в отношении прозападных СМИ, НКО и лидеров мнений в России? Смягчайте подходы в отношении пророссийских СМИ, НКО и лидеров мнений в США и ЕС», – написал Носович в своем телеграм-канале.