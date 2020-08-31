Путин остановил свержение Лукашенко – Монтян

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Западу не удалось реализовать в Белоруссии сценарий «цветной революции» и осуществить госпереворот, как это было, например, на Украине.

Об этом в своем видеоблоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак, Белоруссия устояла. Украинский сценарий, по состоянию на сейчас, отменяется. Это первое, что хотелось бы сказать. И поздравить, прежде всего, белорусов с этим событием. Белоруссии удалось отойти от края пропасти, но это была лишь первая битва в войне, которую развязали за Белоруссию страны, которые сами себя называют цивилизованными и демократическими». – заявила Монтян.

По ее словам, окончательную точку в белорусском Майдане поставил звонок президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину.

«Именно с этого дня судьба белорусского Майдана или «Площи» была предрешена. Ибо скинуть Лукашенко без поддержки из России в данный момент абсолютно невозможно», – резюмировала Монтян.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что президент России Владимир Путин шестью телефонными звонками закончил «революцию» в Белоруссии.