26.05.2020
 
День Победы, Парад Победы, Политика, Россия
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Путин отдал приказ о проведении парада


Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.

Об этом этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня», – сказал российский президент.

Также он предложил провести марш Бессмертного полка 26 июля.

«К сожалению, строгие меры безопасности мы не может обеспечить при прохождении Бессмертного полка. Здесь никакой дистанции соблюсти невозможно. Поэтому предлагаю провести марш Бессмертного полка тоже после парада, но после другого. В День военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах флота России», – заявил Путин.

Ранее традиционный парад в Москве был отменен из-за эпидемии COVID-19, но на какую дату не говорилось.

Примечательно, что Парад Победы после победы над Германий также проводился 24 июня. В этом году этому событию исполняется 75 лет.

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