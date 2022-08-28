Путин отказался поздравлять Санду

28.08.2022  16:03 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1099
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Никто из официальных лиц России не поздравил Молдову с отмечавшимся накануне национальным праздником – с Днем независимости республики.

Об этом сообщил портал Noi.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто из официальных лиц России не поздравил Молдову с отмечавшимся накануне национальным праздником –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


При этом представители посольства России в Молдове приняли участие в возложении цветов к памятнику Штефану чел Маре вместе с другими иностранными послами, аккредитованными в Кишиневе.

Как считает наблюдатели, такая ситуация обусловлена тем, что президент Молдовы Майя Май Санду и другие представители молдавской власти не поздравили российских коллег с  Днем России  12 июня. По-видимому, российские власти, по принципу взаимности, не стали поздравлять официальный Кишинев с национальным праздником.

Зато президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Молдову, пожелав дружественному народу «постоянного благополучия и процветания, мирного неба, счастья».

Президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Майю Санду с избранием на пост президента в 2020 году. В этом году он направил ей поздравление с Днем Победы. При этом Санду присоединяется ко всем ложным обвинениям украинской и западной пропаганды в адрес российской армии и регулярно выступает с антироссийскими заявлениями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть