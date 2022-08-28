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Никто из официальных лиц России не поздравил Молдову с отмечавшимся накануне национальным праздником – с Днем независимости республики.

Об этом сообщил портал Noi.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом представители посольства России в Молдове приняли участие в возложении цветов к памятнику Штефану чел Маре вместе с другими иностранными послами, аккредитованными в Кишиневе.

Как считает наблюдатели, такая ситуация обусловлена тем, что президент Молдовы Майя Май Санду и другие представители молдавской власти не поздравили российских коллег с Днем России 12 июня. По-видимому, российские власти, по принципу взаимности, не стали поздравлять официальный Кишинев с национальным праздником.

Зато президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Молдову, пожелав дружественному народу «постоянного благополучия и процветания, мирного неба, счастья».

Президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Майю Санду с избранием на пост президента в 2020 году. В этом году он направил ей поздравление с Днем Победы. При этом Санду присоединяется ко всем ложным обвинениям украинской и западной пропаганды в адрес российской армии и регулярно выступает с антироссийскими заявлениями.