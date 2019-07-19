Путин открывает дорогу для возрождения Новороссии

19.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В республиках Донбасса подрастает первое поколение независимых дончан и луганчан, для которых Украина является прежде всего источником постоянных обстрелов и ментально чуждой страной

Об этом в «Московском комсомольце» пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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«Сегодня, накануне уже третьих с того момента общеукраинских выборов, вопрос существования Новороссии вопреки всем стараниям, прилагаемым не только Киевом, но и (местами) Москвой, не удается снять с повестки дня. В то время как Минские соглашения давно и беспробудно мертвы, а встречи в Минске носят рутинно-ритуальный характер, молодые республики ДНР и ЛНР уже далеко не столь шатки, как прежде.

Там подрастает первое поколение независимых дончан и луганчан, для которых Украина является прежде всего источником постоянных обстрелов, ментально чуждой страной, каннибалом, желающим откусить руки-ноги ни в чем не повинным жителям. Пять лет — это достаточный срок для утверждения протогосударства, и он уже вышел», – пишет эксперт.

По его словам, ДНР и ЛНР как мини-государства, пусть и в обрезанных границах, но состоялись, а тем более после указа президента Владимира Путина об упрощении процедуры гражданства жителям Донбасса.

«Подписанием же нового указа Президента России о предоставлении права на упрощенное получение гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей (не только гражданам ДНР и ЛНР) открывается прямая дорога к возрождению идеи Новороссии. И потому, кто победит на очередных украинских выборах, уже далеко не так важно, как раньше.

Пружина, закрученная в 2014-м, будет постепенно распрямляться, в той или иной степени охватывая все регионы новоросского исторического присутствия. На месте Украины (надо поговорить?) останется та самая воскресшая Малороссия с сопредельными территориями типа Буковины, Закарпатья и Бессарабии, вероятно, самоопределившимися. И случится все это сравнительно скоро, еще при нашей жизни», – резюмирует Бондаренко.