Путин отменил встречу в Израиле из-за безобразной выходки Зеленского

23.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Ожидавшаяся встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Израиле так и не состоялась по причине того, что украинский президент под предлогом нехватки мест решил не участвовать в форуме в память о жертвах Холокоста в Израиле, где должен был выступать российский лидер.

Зеленский и Путин даже не поприветствовали друг друга, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Сегодняшнее решение Зеленского не участвовать в форуме – реакция на отмену переговоров с президентом РФ, которых добивался Киев с целью проведения очередной пиар-кампании с освобождением пленных.

Такую версию в своем блоге публикует российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Коца, в Кремле сочли нецелесообразным встречаться с Зеленским после его антироссийской речи вчера на экономическом форуме в Давосе.

«В общем, после безобразной выходки Зеленского в Израиле (забить на форум по холокосту – это сильно), становится понятно, что летел он не поскорбеть, а заработать еще несколько пиар-очков на встрече с Путиным. Дескать, отец нации даже в Земле обетованной достал тирана и уболтал его на новый обмен пленными. Аплодируйте Володимиру-освободителю!

Может быть, даже и договоренность была кулуарная на встречу… Но тут Зеля в Давосе заводит старую шарманку перед пустым залом: «Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality». Садится на самолет и летит в Израиль.

Ну и как с ним встречаться сразу после таких слов, если у него вода в попе не держится? Прилетает он в Тель-Авив, его закономерно шлют на хер со встречей. И он, как нашкодивший школьник, прогуливает урок», – описывает ситуацию Коц.

Аналогичную версию выдвигает и одесский журналист Юрий Ткачев.

«Накануне в Давосе Зеленский рассказал всему миру про «шестой год российской оккупации». После чего ему, вероятно, передали, что после этих откровений встреча с Путиным будет не очень продуктивной, а может быть Зеленский и вовсе будет послан в одиночное эротическое путешествие. Ну и решили, что лучше на форум вообще не ехать во избежание. Ну и «на сдачу» ещё и перед евреями офоршмачились. А всё потому, что иногда лучше жевать, чем говорить»,- пишет Ткачев.