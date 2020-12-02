Путин отсекает ниточки, за которые можно дергать российских чиновников
Поддержка Госдумой РФ внесенного президентом Владимиром Путиным законопроекта, запрещающего муниципальным и государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство на территории другого государства, укрепит безопасность государства.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил советник главы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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«Госслужба вообще предполагает серьезные ограничения изначально. Человек, наделенный полномочиями, должен понимать четко, на кого он работает. И во имя чего. И, соответственно, не создавать предпосылок, которые могли бы поставить под угрозу государственные интересы. Ну, или если мягче сказать – служебные интересы», – сказал Сторчак.
Он считает правильным, что и губернаторы, и глава Центробанка не смогут иметь двойное гражданство.
«Единоначалие никто не отменял. Это ключевой принцип управления любой системой. Для первых лиц ограничения должны быть введены в первую очередь. Заместители первых лиц, конечно, наделены определенными полномочиями, но единоначалие важнее», – считает собеседник издания.
Он считает, что запретов на приобретение счетов и недвижимости за рубежом вдобавок к запрету на двойное гражданство вполне достаточно.
«Отсекаются ниточки, за которые человека могут подергать», – резюмировал Сторчак.
Более подробно о законопроекте, внесенном президентом, читайте в материале «ПолитНавигатора» «Новый закон Путина: Украинских «оборотней» в Крыму ждёт зачистка?»
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