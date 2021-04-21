Путин ответил Зеленскому, назвав президентом Украины другого

21.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию уделил особое внимание готовившемуся госперевороту в Белоруссии, сравнив его с украинским Майданом 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Путина практика навязывания Западом своей воли другим «перерождается в нечто более опасное».

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«Например, ставшие недавно известными факты организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Они их как бы не замечают. Делают вид, что вообще ничего не происходит.

Но, послушайте, можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле. Януковича тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью государственного переворота.

Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко. Но практика организации госперевотротов, политических убийств, в том числе, и высших должностных лиц это уже слишком. Все границы перешли уже.

А ведь чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы Белоруссии. Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. Это просто одним рубильником не сделаешь.

Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются наладить диалог в области информационной и кибербезопасности. Что было бы, если бы попытка реализации госперевортота в Белоруссии была бы предпринята, ведь к этому все и велось? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин, добавив, что не прекращаются недружественные акции и в отношении России.

«Путин считает Януковича президентом Украины. Жирный троллинг Зеленского за вчерашнее «приглашение» Путину встретиться в Донбассе», – комментирует сказанное политолог Максим Жаров в своем телеграм-канале.

В Белоруссии также оценили поддержку российского президента.

«Самое интересное, что некоторые, с позволения сказать, «эксперты» в Москве до сих пор бредят про какую-то «провокацию» белорусского КГБ», – написал близкий к белорусским властям политолог Александр Шпаковский.

«Завтрашняя встреча Путина с Лукашенко в свете сегодняшних оценок может быть очень интересной», – резюмирует российский политолог Алексей Чеснаков.