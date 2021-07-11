11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Путин пересмотрит решение о признании властей Украины, – Погребинский

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин осознаёт свою ошибку признания киевской власти после государственного переворота 2014...

Президент РФ Владимир Путин осознаёт свою ошибку признания киевской власти после государственного переворота 2014 года, и вскоре займёт более жесткую позицию по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «И грянул Грэм» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы ожидаем статью Путина, где будут исторические заметки по поводу Украины. Я могу догадываться, что Путин должен сожалеть о том, что в 2014 году он признал киевскую власть. Сейчас он говорит, что это был государственный переворот, но тогда зачем вы признаёте эту власть, какая в этом логика?

Была бы совсем иная ситуация, если бы эту власть не признали. Что можно было бы сказать про Крым: «Крымчане и дончани не признают эту власть». Нет, эту власть признали.

Путин должен делать выводы, и его риторика подсказывает, что он очень близок к адекватным выводам в отношении Белоруссии в меньшей степени, и Украины в большей степени», – заключил Погребинский.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что сведения о том, что президент РФ Владимир Путин собирается опубликовать в одном из СМИ статью, не сулит для Киева ничего хорошего, поскольку после его публикации о Русском мире Украина начала терять территории.

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