Путин пересмотрит решение о признании властей Украины, – Погребинский

11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин осознаёт свою ошибку признания киевской власти после государственного переворота 2014 года, и вскоре займёт более жесткую позицию по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «И грянул Грэм» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы ожидаем статью Путина, где будут исторические заметки по поводу Украины. Я могу догадываться, что Путин должен сожалеть о том, что в 2014 году он признал киевскую власть. Сейчас он говорит, что это был государственный переворот, но тогда зачем вы признаёте эту власть, какая в этом логика? Была бы совсем иная ситуация, если бы эту власть не признали. Что можно было бы сказать про Крым: «Крымчане и дончани не признают эту власть». Нет, эту власть признали. Путин должен делать выводы, и его риторика подсказывает, что он очень близок к адекватным выводам в отношении Белоруссии в меньшей степени, и Украины в большей степени», – заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что сведения о том, что президент РФ Владимир Путин собирается опубликовать в одном из СМИ статью, не сулит для Киева ничего хорошего, поскольку после его публикации о Русском мире Украина начала терять территории.