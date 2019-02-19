Путин перестал принимать звонки с Украины: Что готовит Москва

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия может признать результаты предстоящих президентских выборов на Украине незаконными. Впрочем, победу Петра Порошенко путём фальсификаций не примет и украинское население – противники действующего президента наверняка попытаются организовать новый Майдан.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» высказал украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Один из главных нарративов, который сейчас вырабатывается Российской Федерацией, – это непризнание выборов в Украине, поскольку какая тут может быть власть? Власть, которая подписала Минские соглашения и не исполняет их, которая говорит: «Подальше от России», и так далее.

Но главным фактором для российского политикума является то, что Путин не берет трубку на [звонки] Порошенко. Поэтому ситуация с нынешней избирательной кампанией и недопуск российских кандидатов на неё как раз ложится хорошим горюче-смазочным материалом, чтобы, все-таки, выборы в Украине не признать.

А, поскольку Российская Федерация, хотим мы этого или не хотим, является одним из центров легитимации выборов не только у нас, а к нам у них особые чувства, то выглядит так, что, скорее всего, выборы в Украине российскими политиками не будут признаны.

Мало того, во многих шоу эксперты говорят о том, какие дальше будут отношения. Прошли выборы, мы их не признали, что это значит? Это не значит, что будут какие-то широкомасштабные военные действия, полный разрыв дипломатических отношений. Это значит, что мы (Россия – прим. ред.) будем их замораживать до тех пор, и таким образом давить на Украину, чтобы она сама себя «съела», самораспустилась или саморазложилась», – пояснил Вакаров.

При этом, по мнению эксперта, такое саморазложение может быть ускорено новым майданом в случае фальсификации результатов выборов Петром Порошенко в свою пользу.

«Внешние игроки могут иметь разные позиции, но, в первую очередь, легитимность выборов должна быть признана нами – гражданами Украины. Если мы видим, что есть рейтинговые кандидаты, мы можем читать их программы, можем критиковать, и параллельно мы видим беспрограмных кандидатов, которым рисуют колоссальные проценты поддержки, то вполне вероятно, как то ли Мураев, то ли кто-то из кандидатов сказал, что: «Если победит господин Порошенко, то я выведу людей на майдан». Уже, по крайней мере, звучат такие призывы. Почему никто из внешних сил не подыграет этой ситуации, которая у нас сложится или после 31 марта или уже в конце апреля этого года?» – резюмировал Вакаров.

Напомним, ранее социолог Евгений Копатько заявил, что запрет выходцам из Крыма и Донбасса участвовать в выборах президента Украины – это повод для их признания незаконными.