В гипотетическом российско-украинском диалоге позиция Москвы понятна и объяснима, в отличие от Киева – который просто оттягивает неизбежное.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

