«Путин побеждает. А Зеленский артачится, потому что каюк ему» – беглая либералка
В гипотетическом российско-украинском диалоге позиция Москвы понятна и объяснима, в отличие от Киева – который просто оттягивает неизбежное.
Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он [Мадуро] надеялся на то – сколько мы уже видели угроз в отношении самых различных режимов, которые никак не реализовались? Кстати, в том числе, он смотрел, как Трамп год «мирит» Россию и Украину без всякого результата. И, обратите внимание, что один из непосредственных плюсов для Трампа, что венесуэльская история полностью перекрывает все неудачные переговоры России с Украиной.
Потому что там обе стороны артачатся, особенно, если честно, артачится Зеленский. Потому что для него это просто каюк. Артачатся на самом деле все стороны, но поведение Путина имеет вполне рациональное объяснение. Потому что потихонечку продвигается вперед, и для него выгодно не прекращать войну.
А поведение Зеленского связано с тем, что он в противном случае потеряет власть, возможно, там начнутся вопросы по поводу золотых унитазов», – сказала Латынина.
