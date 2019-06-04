Путин побеждает на Украине – британский полковник

04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня нет никаких гарантий того, что Украина получит военную помощь от Европейского союза.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил полковник британской армии в отставке, эксперт «Украинского института будущего» Глен Грант, ранее сотрудничавший с министерством обороны Украины.

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«Украина сейчас не является проблемой для Европы. Нет гарантий, что вы получите дополнительную поддержку. Я не вижу никаких дополнительных преимуществ для Украины – активность будет на таком же уровне», – сказал эксперт.

По его словам, Украина не может рассчитывать на военную поддержку со стороны ЕС, пока Путин не нападет на какую-то из европейских стран.

«Но он этого делать не будет. Путин побеждает в Украине, потому что Украина до сих пор не воспринимает Россию серьезно. Украина все еще ждет, что с неба упадет что-то замечательное. Но так не будет – надо проснуться и понять, что есть люди, которые остановили развитие военной сферы, есть сторонники России в области обороны. Они используют оборонную отрасль, чтобы получать прибыль, деньги, квартиры. Систему надо очистить, наполнить соответствующими кадрами. Есть много замечательных людей в украинской армии, но им мешают», – утверждает Грант.

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