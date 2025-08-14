Путин похвалил Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин похвалил администрацию Дональда Трампа сегодня на совещании с подчиненными накануне саммита в Аляске.

По словам президента РФ, Вашингтон предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договорённости, представляющие интерес для всех вовлечённых в этот конфликт сторон».

Он выразил надежду, что удастся «создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями».

На фото, опубликованных Кремлем, среди участников совещания – не только переговорщики, военачальники, руководители разведки, но и представители экономического блока, а также мэр Москвы.

«Украинский конфликт – это всего лишь один из эпизодов» поясняет политолог Алексей Мартынов.

«Двусторонняя повестка двух великих держав шире, чем отдельно взятая украинская химера, про которую так или иначе, всем все ясно на сегодняшний день. В том числе и самому режиму Зеленского, который продолжает сопротивляться, потому что у него нет других вариантов», – сказал эксперт.

Что касается Украины, депутат Госдумы Константин Затулин считает критически важным вопрос о режиме, который останется на территориях, не занятых российской армией.