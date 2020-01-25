Путин полон сил и не собирается на покой

25.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В поведении президента Российской Федерации Владимира Путина нет никаких признаков усталости и намерения уходить с политической арены.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил уехавший в США бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, ни одного такого признака мы не заметили. За эти семь дней в январе, к которым было приковано внимание значительной части мира и точно граждан России и некоторых соседних государств, показывают, что нет никакого признака усталости, желания уйти на покой.

Более того, если мы посмотрим на те поправки в Конституцию, которые предложил Путин, а их минимум сорок, суть этих поправок заключается в огромном расширении полномочий президента по очень многим направлениям.

Понятно, что эти предложения Путина создали такой мини-политический кризис в России… Возникает вопрос – Путин сделал этот мини-кризис, затеял гигантское изменение Конституции, крупнейшее с 93-го года, принятия этой Конституции, это он затеял для чего? Для того, чтобы отдать президента кому-то другому? Ну, смешно», – заявил Илларионов.

Зимой 2014 года Илларионов предсказал на украинском ТВ, что после окончания Олимпиады в Сочи Россия предпримет операцию по возвращению Крыма в свой состав.