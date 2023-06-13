Путин пообещал разобраться со случаями отсутствия выплат военнослужащим

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все солдаты российской армии, защищающие Родину с оружием в руках, должны получать все причитающиеся им выплаты за уничтоженного противника.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть вопрос по выплатам за уничтоженную технику – я не знаю ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон. Хотя это всё анонсировалось, это все знают. И даже немного смеются друг с друга – почему обещали, а ничего этого нет», – поинтересовался военный корреспондент Семён Пегов.

Для президента отсутствие выплат оказалось неожиданностью. Он подчеркнул, что бойцы на передовой показывают героическое мужество, и должны быть вознаграждены.

«По поводу выплат я уже точно не помню, но, по-моему, за самолёт должны выплачивать триста тысяч, за танк – сто тысяч. То, что не выплачивают – это для меня совершенно неожиданно. Я не оспариваю то, что вы сказали, и обязательно к этому вернусь сегодня в разговоре с министром обороны. Потому что ребята работают очень мужественно. На одном направлении идёт атака, подбито несколько танков с помощью авиации, «вертушки» хорошо работают. Огромное спасибо лётчикам. И несколько бронемашин и танков были подбиты пехотой», – добавил Путин.