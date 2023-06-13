Путин пообещал разобраться со случаями отсутствия выплат военнослужащим

Владимир Гладков .  
13.06.2023 19:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Все солдаты российской армии, защищающие Родину с оружием в руках, должны получать все причитающиеся им выплаты за уничтоженного противника.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все солдаты российской армии, защищающие Родину с оружием в руках, должны получать все причитающиеся...

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«Есть вопрос по выплатам за уничтоженную технику – я не знаю ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон. Хотя это всё анонсировалось, это все знают. И даже немного смеются друг с друга – почему обещали, а ничего этого нет», – поинтересовался военный корреспондент Семён Пегов.

Для президента отсутствие выплат оказалось неожиданностью. Он подчеркнул, что бойцы на передовой показывают героическое мужество, и должны быть вознаграждены.

«По поводу выплат я уже точно не помню, но, по-моему, за самолёт должны выплачивать триста тысяч, за танк – сто тысяч. То, что не выплачивают – это для меня совершенно неожиданно.

Я не оспариваю то, что вы сказали, и обязательно к этому вернусь сегодня в разговоре с министром обороны. Потому что ребята работают очень мужественно.

На одном направлении идёт атака, подбито несколько танков с помощью авиации, «вертушки» хорошо работают. Огромное спасибо лётчикам. И несколько бронемашин и танков были подбиты пехотой», – добавил Путин.

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