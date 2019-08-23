Путин поручил дать симметричный ответ американцам

23.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Профильные министерства Российской Федерации должны оценить уровень угрозы, создаваемой США для РФ., и подготовить ответ.

Об этом в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

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Он напомнил, что 18 августа США провели испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

Глава российского государства подчеркнул, что такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.

Также было сказано, что испытания ракеты с запрещёнными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора.

«Всё это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединённых Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ», – отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений.

«Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», – заявил Путин.

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