«Путин посрамил Обаму и завоевал Ближний Восток» – Bloomberg

23.10.2019, Москва, Олег Кравцов

На Ближнем Востоке Россия успешно ослабляет возглавляемый американцами порядок, разрушение которого неплохо получается у Вашингтона.

Об этом в статье «Путин завоевал Ближний Восток. США могут его вернуть», перевод которой приводит ИноСМИ.ру, пишет Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как язвительно заметил в 2014 году президент Барак Обама, Россия является «региональной державой» — страной, которая способна вредить соседям, но неспособна оказывать глобальное влияние. Было бы неудивительно, если бы в последние две недели президент России Владимир Путин усмехнулся при воспоминании об этой колкости. Российские наемники сейчас занимают в Сирии позиции, которые всего несколько дней назад удерживали американские войска — что является символом утраты Америкой позиций в этом регионе и восхождения Москвы в качестве ключевой влиятельной силы в сирийской гражданской войне», – отмечается в публикации.

Также издание напоминает о недавнем визите президента РФ в ОАЭ, где после его после его прибытия на улицах города были вывешены российские флаги.

«Россия сейчас обладает большим влиянием на Ближнем Востоке, чем когда-либо с момента расцвета советской власти в 1960-е годы. Неплохо для страны, экономика которой по размеру сопоставима с экономикой средней европейской державы. Трудно вспомнить, но всего несколько лет назад единственный союзник Москвы в регионе — сирийский режим Башара Асада — был на грани краха, и казалось, что Москву вот-вот вытеснят из региона вообще. Когда в 2015 году Путин прибегнул к военному вмешательству в Сирии, Обама предсказал, что российские войска скоро застрянут в трясине войны. Но все оказалось иначе», – признает автор материала.

Отмечается, что Путин проявил дипломатическую гибкость, оставив «двери открытыми» практически для всех игроков в регионе, а также использовал недовольство, которое испытывала Анкара в отношении Вашингтона.

«Однако Путин и близко не достиг бы такого успеха, если бы не еще одно очень ценное качество — его способность извлекать выгоду из ошибок США и поддерживать репутацию русских как людей решительных именно тогда, когда многие арабские режимы (от Египта до стран Персидского залива) стали беспокоиться относительно надежности Америки», – пишет Bloomberg.

«Долгие годы американские аналитики ждали, что россияне, вынужденные жить в условиях сокращения пенсий в стране, устанут от иностранных авантюр. Но пока политика Путина обходится ему относительно недорого, и пока он добивается геополитических успехов, политические риски для него будут невелики», – считает Bloomberg.

При этом автор оговаривается, что «если Россия является великой державой, то США по-прежнему являются сверхдержавой, и они сохраняют основные геополитические преимущества на Ближнем Востоке».

«Короче говоря, Россия может постепенно ослабить возглавляемый американцами порядок в регионе, но полностью разрушить этот порядок могут только США. И сейчас у Вашингтона это весьма неплохо получается», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия и Турция подписали меморандум, предусматривающий переход под контроль Дамаска сирийских территорий, которые ранее контролировались союзниками США.