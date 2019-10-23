Шойгу поглумился над США после меморандума Путина – Эрдогана

23.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Вчера по итогу шестичасовых переговоров между президентами России и Турции был подписан документ, который положил конец операции турецких военных против курдов на сирийской территории.

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании из 10 пунктов. В документе говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийских силовиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российский президент Владимир Путин назвал эти решения «важными и судьбоносными».

Примечательно, что Дамаск получает контроль над территориями, к которым не имел доступа уже много лет. Сначала часть этих земель была захвачена боевиками ИГИЛ, а затем – курдскими формированиями при поддержке США. Поддержка Вашингтоном курдов вызвала обострение отношений с союзником США по НАТО Турцией, где курдские вооруженные формирования считаются террористами.

В итоге после решения президента Дональда Трампа вывести американский контингент из Северной Сирии Турция начала военную операцию, объявив о планах создать 30-киломметровую зону безопасности, из которой планировалось вытеснить оставшиеся без американской поддержки курдские отряды.

Им пришлось обратиться за защитой к Москве и Дамаску, причем согласиться на куда менее благоприятные для курдов условия возвращения под контроль сирийской власти.

Отвод курдских подразделений, о котором говорится в российско-турецком меморандуме, планируется завершить в течение 150 часов.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как отнесутся к российско-турецким договоренностям в Вашингтоне, заявил: «Мы не озираемся на США».

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что следует сделать американцам.

«Чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них есть 1 час 31 минута… Пусть отведут всю тяжелую технику, выведут все курдские подразделения…», – заявил на итоговой пресс-конференции глава российского оборонного ведомства, слова которого приводит «Коммерсант».

«Он имел в виду, что всю эту черновую работу Россия в конце концов взяла на себя, – объясняет издание. – Но все-таки, может быть, не следовало бить лежачего. Градус глумления в речах министра обороны был сейчас чрезвычайно высок».

Обратим внимание, что за переговорами внимательно следили в Киеве, где ранее заявили, что вслед за курдами США сдадут России и Украину.

«По сути, Штаты за бортом. Курдов склонят к полной интеграции с Дамаском. Сирийцев не обидят и отдадут северо-восточную Сирию, а приграничная зона будет контролироваться Россией и Турцией», – прокомментировал меморандум Путина – Эрдогана эксперт-международник «Украинского института будущего» Илья Куса.