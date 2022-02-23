«Путин прав. Украины нет»: прозрение философа-майданщика

Существование Украины бессмысленно, когда украинцы не готовы защищать свою территорию.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина существует в том случае, если мы готовы защищать Украину, в ином случае, Путин прав: Украины нет. Не могут санкции воевать за Украину, такого не бывает», – сказал Дацюк.

Он назвал упование на антироссийские санкции со стороны киевского руководства и украинского политикума большим позором.

«Если мы считаем себя слабыми, то мы должны давно признать, что опять Путин прав, что целостной Украины нет, тогда Харьков не с нами, Днепропетровск нужно посмотреть, Одесса не с нами. А что остаётся от нас? Только Западная Украина? И это вся Украина? Ну, дело же к этому идёт.

Если посмотреть на стратегию Путина, то это стратегия – в откусывании по частям территории в ситуации, когда мы не готовы защищать собственными жизнями свою территорию. В тот момент, когда мы перестали быть готовыми защищать Украину собственными жизнями, мы перестали существовать как страна, как общество, как целостная нация, как украинство как таковое», – отметил эксперт.