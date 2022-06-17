Путин предложил Зеленскому хорошо подумать и содрогнуться

17.06.2022  20:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, когда Россия нанесет удары по центрам принятия решения на Украине в отместку за варварские бомбардировки Донецка.

Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, когда Россия нанесет удары по центрам...

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Он предложил Зеленскому самому подумать, с чем он может столкнуться.

«Что касается красных линий, позвольте, я это оставлю при себе. Это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений. Это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства.

Те люди, которые заслуживают ответных действий такого уровня с нашей стороны, должны сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если пересекут красную черту. Удары по жилым кварталам это, безусловно, преступление. Это гуманитарная проблема, но я уверен, она будет решена», – сказал Путин.

Он также отметил, что Россия не должна «превращать в подобие Сталинграда» те города, которые она освобождает. Кроме того, по мнению президента, нецелесообразно штурмовать линию разграничения, которая превратилась за 8 лет в серьезный укрепрайон, поскольку это может привести к серьезным потерям в армии ЛДНР.

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