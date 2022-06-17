Путин предложил Зеленскому хорошо подумать и содрогнуться

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, когда Россия нанесет удары по центрам принятия решения на Украине в отместку за варварские бомбардировки Донецка.

Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предложил Зеленскому самому подумать, с чем он может столкнуться.

«Что касается красных линий, позвольте, я это оставлю при себе. Это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений. Это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства. Те люди, которые заслуживают ответных действий такого уровня с нашей стороны, должны сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если пересекут красную черту. Удары по жилым кварталам это, безусловно, преступление. Это гуманитарная проблема, но я уверен, она будет решена», – сказал Путин.

Он также отметил, что Россия не должна «превращать в подобие Сталинграда» те города, которые она освобождает. Кроме того, по мнению президента, нецелесообразно штурмовать линию разграничения, которая превратилась за 8 лет в серьезный укрепрайон, поскольку это может привести к серьезным потерям в армии ЛДНР.