Путин предупредил Макрон и Меркель о красных линиях для Украины

03.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Недавний разговор лидеров России, Франции и Германии без участия Украины в первую очередь был нужен президенту РФ Владимиру Путину, чтобы донести свою позицию по ситуации в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белая Русь» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это была инициатива Путина, то я допускаю, что ему нужно было, чтобы Меркель и Макрон услышали четко и ясно формулировку красной линии и возможные последствия, если украинская сторона эту линию пересечет. Я думаю, что речь идёт о какой-то подготовке (может быть, что-то известно в Москве) какого-то масштабного наступления. Если это так, то он встречался, чтобы объяснить с тем пониманием, что это будет передано Зеленскому», – предположил Погребинский.

Он обратил внимание на заявление немецкого канцлера после завершения встречи трёх глав стран Нормандского формата.

«[У Меркель] есть такая фраза, которая касается Украины. Это один абзац, и он звучит примерно так – РФ должна взять на себя ответственность за прекращение боестолкновений при условии выполнения Минских соглашений. Что значит эта фраза?

Я считаю, что её можно интерпретировать, например, так: Меркель считает, что её уже достала эта Украина со всеми этими делами, и говорит Путину – Владимир Владимирович, разберитесь там, как вы считаете правильно, чтобы это всё прекратилось, и чтобы никакой стрельбы не было, мы руки умываем», – объяснил политолог.