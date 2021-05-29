«Путин предупредит о наступлении или траванет нас «Новичком» – киевский эксперт

29.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если Киев не выполнит взятые на себя в Минске обязательства по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, Москва будет считать себя вправе атаковать Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил старший исследователь украинского социологического фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Кремль может пойти в наступление на Украину.

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«Возможно, Россия предупредит о нападении. Были намеки в интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова: либо Украина выполняет Минские договоренности, либо пожалеет. В 2002-м США выдвинули ультиматум Ираку – или позволит проверки наличия оружия массового уничтожения, связей с «Аль-Каидой» и пойдет на ряд уступок, или будет наступление. Саддам Хусейн это отверг. Путин тоже считает, что может выдвигать ультиматумы», – говорит эксперт..

По его словам, атаки России могут быть косвенные – влияние на критическую инфраструктуру, провоцирование стихийного бедствия.

«В прошлом году к северу от Киева горели леса, ухудшилась экологическая ситуация. Рассматривали версию, что это была работа диверсионных групп. Могут применить химическое оружие. Москва на примере «Новичка» показала, что готова. Это вещество разработано для убийства тысяч. Есть опасность атаки на системы водоснабжения в крупных городах или применения радиологического оружия вблизи атомных электростанций. Заговорят о выбросе радиации, начнется паника. Или заблокируют Черное море, которым Украина экспортирует зерно и импортирует нефтепродукты», – пугает Бурковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бурковский предупредил, что Россия готовит истощение и изоляцию Украины