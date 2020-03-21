РФ готовит истощение и изоляцию Украины

21.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если Украина не захочет выполнять Минские соглашения, то РФ перейдет к сценарию «Продолжение конфликта на истощение и изоляцию Украины».

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет старший исследователь социологического фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

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«В случае неудачи с навязыванием Украине своих условий путем переговоров и военного давления Россия переведет конфликт с Украиной в формат постоянной гонки вооружений, военных провокаций и экономической блокады. Однако долгосрочное противостояние с Украиной будет лишь элементом более широкого курса руководства РФ на долговременную конфронтацию с Западом. Цель такого сценария — добиться от Запада признания Украины «сферой интересов РФ» в обмен на уменьшение угрозы полномасштабного конфликта с Россией», – считает Бурковский.

Ключевыми элементами сценария он называет:

— продолжение боевых действий в Донбассе и наращивание возможностей для наступления и захвата новых территорий;

— подталкивание соседних с Украиной государств (Беларусь, Молдова, Венгрия) к конфронтации и враждебным действиям в отношении Киева;

— наращивание военного присутствия в Азово-Черноморской акватории с целью частичной или полной блокады украинских портов;

— прекращение поставок энергоносителей в Украину, в том числе транзита природного газа;

— активная поддержка пророссийских партий и движений для провоцирования нового раскола общества и очередного гражданского противостояния.

Все эти факторы, полагает автор, «являются серьезными угрозами для внутреннего развития Украины и сохранения демократии».

«Ухудшение условий жизни по сравнению с соседними европейскими государствами будет углублять демографический кризис и усиливать отток трудоспособных граждан. В политической жизни будут возрастать роль и влияние элит, чье благосостояние и власть связаны с войной. В результате в Украине могут сложиться условия для формирования авторитарного режима и последующего разрыва с Западом. В конечном итоге милитаризированный, полицейский режим приведет страну к объединению с Россией», – опасается эксперт.

Он полагает, что во избежание такого сценария «будет зависеть от способности Украины продемонстрировать и доказать Западу ценность своей борьбы и независимости для региональной и мировой безопасности».