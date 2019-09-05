05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Путин рассказал, как его будет мучить Медведчук

Переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

Об этом, сообщает «Интерфакс», в ходе Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», – сказал Путин.

По его словам, обмен станет «крупным и масштабным» и сыграет позитивную роль в налаживании отношений между Киевом и Москвой.

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет – будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил», – отметил президент РФ, добавив, что в ближайшей перспективе развитие ситуации в значительной степени зависит от украинского руководства.

Также российский лидер признал, что ему сложно принимать решение по некоторым людям, которые задержаны в России

«Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей», – подчеркнул Путин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в команде экс-президента Украины Петра Порошенко заявили, что проведение обмена станет свидетельством того, что новая киевская власть проиграла очередной раунд информационной войны.

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