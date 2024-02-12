Путин раздал американцам оружие против Вашингтона – Риттер

В своём интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин фактически дал в руки простым американцам оружие против своего правительства.

Об этом американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин смог изложить некоторые фундаментальные идеи. Главная из них заключалась в том, что он готов говорить, что дверь не закрыта.

И я надеюсь, что достаточное количество людей увидят это и начнут звонить своим представителям в Конгрессе, спрашивая, почему мы не разговариваем с Путиным?», – сказал Риттер.