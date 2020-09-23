23.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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Путин: Российский госслужащий должен быть свободен от внешнего влияния


Российское общество «убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета» страны.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Советом федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.

Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость», – заявил президент РФ.

Он сообщил, что первый пакет законопроектов для реализации новых положений Конституции РФ подготовлен и направлен на рассмотрение Государственной Думы.


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