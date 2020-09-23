Путин: Российский госслужащий должен быть свободен от внешнего влияния

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российское общество «убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета» страны.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Советом федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.

Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость», – заявил президент РФ.

Он сообщил, что первый пакет законопроектов для реализации новых положений Конституции РФ подготовлен и направлен на рассмотрение Государственной Думы.