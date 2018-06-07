07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Порошенко опускается все ниже

Согласно текущей социологии, наиболее вероятным победителем первого тура на выборах президента Украины является лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

Об этом во время пресс-конференции на тему «Анализ социальных ожиданий украинцев от выборов-2019» заявил Сергей Демьянов, исполнительный директор Центра социального инжиниринга РАНД, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По рейтингам президента здесь уже традиционно лидирует Юлия Тимошенко (9,3%) – ну это первый тур. У нее как бы свой четкий электорат, который постепенно будет уменьшаться, так как его структура недостаточно четкая и она восприимчива к популистским идеям. Порошенко (8,4%) – понятно, что это власть, и он опускается ниже в рейтингах, к тому же было много событий, связанных с ним – и борьба с Саакашвили, и всё, что угодно. Это несколько подорвало его позиции.

Вакарчук (7,3%) – тут всё понятно, он был с заделом на новое лицо, а по Гриценко (7%) – рейтинги упали, потому как есть очень много моментов по его прошлым делам. Его рейтинг имеет весь потенциал к падению, несмотря на то, что есть запрос на что-то новое», – рассказал эксперт.