10.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Севастополь, Экономика
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Путин требует от Аксенова и Развожаева заняться снижением цен в Крыму

Власти Крыма и Севастополя должны обеспечить снижение цен на полуострове после того, как по мосту через Керченский пролив с 1 июля начнется полноценное грузовое железнодорожное сообщение.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров.

Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма. Для этого органам власти региона нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли.

Причём я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек, в целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса», – сказал Путин.

«Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными, доступными товарами, особенно, конечно, рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения», – еще раз подчеркнул президент.

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