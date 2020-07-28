Путин успешно проводит белоруссизацию Украины – дипломат

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент России Владимир Путин полностью переиграл своего украинского коллегу Владимира Зеленского и успешно завершил очередной этап превращения Украины во вторую Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнём с того, что Минские договорённости не существуют на сегодняшний день, в этой связи это своего рода тактика, тактический инструмент стороны для влияния на ситуацию.

Так вот, в этой части мы можем сказать, что информационно и политически Путин и его команда переиграли Зеленского, и в очередной раз, идя на реализацию «лукашенкизации» Зеленского и «белоруссизации» Украины, Путин достигает успеха таким способом», – заявил Бессмертный.

«Смотрите, мы начали с протестных акций, направленных на поддержку армии, мы с вами ни один раз говорили, что наибольшей проблемой политики Зеленского является деморализация армии», – добавил дипломат.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провёл бесплодный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который сопровождался критикой президента России принятым Верховной радой избирательным кодексом, который ставит под удар Минские соглашения.