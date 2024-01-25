Путин устроил авиапереполох в НАТО

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Президент РФ Владимир Путин посетил сегодня Калининград. Там он провел совещание с губернатором области Антоном Алихановым и встретился по случаю Татьяниного дня со студентами местного университета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что поездка – не «месседж» странам НАТО, а «обычная работа в рамках посещения регионов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но это не убедило британскую газету «Гардиан». Она напомнила читателям, что ранее Кремль заявлял: «милитаристские заявления стран Балтии» продемонстрировали наличие риска для Калининграда.

По данным Flightradar24, за прибытием Путина в западный анклав следил самолет-разведчик Beech 350 King Air ALSR ВВС Франции. Также к Калининградской области приблизились самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Королевских ВВС Великобритании, Boeing E-3A Sentry НАТО — cамолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, Airbus A330-243MRTT НАТО — заправочное обеспечение истребителей, а также два немецких и два шведких самолета.

В ходе поездки российский президент все же упомянул «противоправные действия некоторых стран, которые затруднили логистические цепочки», и поручил Минтрансу быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград для жителей региона и студентов. Этим «воинственные» заявления российского президента исчерпались.

Политолог Илья Ананьев считает, что визит Путина носил предвыборный характер.

«У меня такое ощущение, что логистика поездок Путина в регионы до марта выстроена администрацией президента под «архитектуру» обозначения границ России по крайним её точкам. Вот смотрите – Анадырь ( Чукотка). Самый дальний «флажок» северо-востока страны. Калиниград – крайняя точка западного рубежа России. По логике президентских перелетов остаются три-четыре «рубежных» региона, чтобы нарисовать полную географическую «карту Путина». Мистика или «месседж»?», – написал Ананьев в своем тг-канале.