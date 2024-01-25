«Заткнулись и молчат»: крушение Ил-76 поставило Запад в пропагандистский тупик – Коктыш

Отсутствие реакции Запада на сбитый Ил-76 с украинскими пленными на борту говорит о том, что все ждут методичек Вашингтона, как правильно трактовать эту катастрофу. Просто назвать черное белым уже не получится, поэтому проще всего отмолчаться.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что это тот случай, когда факты вступают в жёсткое противоречие с собственной мировоззренческой публичной установкой. Потому что сказать, что это не теракт, невозможно – это теракт. Что это каким-то образом можно оправдать? Нет, нельзя. При этом, можно ли назвать Зеленского виноватым? Тоже нельзя. Можно ли назвать киевский режим виноватым? Тоже нельзя. То есть – в этом плане европейские политики будут ждать методичек, буду ждать указаний, как реагировать и что говорить. В первую очередь, конечно, из Вашингтона», – считает эксперт.

По его словам, сам Вашингтон находится в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, удобно – мир, основанный на правилах, а не на праве, означает то, что правила можно постоянно менять. И это оказалось очень завидной возможностью, но сейчас выясняется, что нельзя.

«Не получается так быстро перекраивать правила и нельзя назвать белое чёрным и наоборот. Поэтому здесь, естественно, попытаются это всё замолчать и каким-то образом спустить на тормозах, исходя из того, что есть такой принцип – то, что не было сказано, того и не было. Мы это, соответственно, стараемся не вводить в какой-то наш публичный дискурс. Собственно, реакцию Украины, реакцию Зеленского обсуждать особого смысла нет – тут все варианты плохие. Если Зеленский скажет, что это было самодеятельное действие, то непонятно кого, и как там оказалось западное оружие. То есть здесь сценарий для него хуже. Поэтому это слабое блеянье про международное расследование – это пытка выиграть время, и хоть как-то попытаться эту тему заболтать. Заболтать тебе будет сложно, тем более, что в этом самолёте были подготовленные к обмену украинцы. Это разлетелось по Украине, и как купировать эту информацию, как с ней работать, пока тот же Киев на сегодня понятия не имеет», – заключил Коктыш.