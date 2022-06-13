Путин уволил Поклонскую. Её могут отправить в Херсон

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Новости Украины

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества – подразделения МИД РФ, отвечающего за продвижение «мягкой силы» за границей.

Соответствующий указ об отставке подписал президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге Поклонская заявила, что уволилась в связи с переходом на другую работу.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева, уход Поклонской может быть связан с ее критикой спецоперации, о чем она высказалась в одном из недавних интервью.

«Очевидно, у нее были высказывания, осуждающие начало военных действий, спецоперацию, которая сейчас проходит на Украине. Это очевидная причина увольнения. Я думаю, вряд ли она теперь займет какие-то государственные должности», – заявил Царев в комментарии «ПолитНавигатору».

Крымский общественник Александр Талипов считает, что экс-прокурор Крыма теперь может быть трудоустроена на освобожденных территориях:

«Вряд ли есть определенная должность, под которую уходит Поклонская. Я думаю, что ее увольнение – это отголоски заявлений, связанных с военной операцией. Безусловно, та токсичность, которую она приобрела в российском обществе, привела к тому, что ей оставлена очередная должность. Я сомневаюсь, что она может быть трудоустроена в какие-либо госструктуры России – это все будет воспринято крайне негативно. Как вариант, Наталью Владимировну могут использовать на освобожденных территориях. В каком качестве – большой вопрос. Если брать прокурорские возможности, то я думаю, сейчас может быть, так сказать, искупление кровью, если она поможет прокуратуре Херсона либо других освобожденных территорий, где сможет передать свой опыт становления прокуратуры в российском Крыму. Либо же, какая-то из должностей, связанная с освобождением территорий».

Работающая на Донбассе российский журналист Марина Ахмедова надеется, что Поклонская больше не будет занимать высокие государственные должности.

«Какую должность она займёт, пока неизвестно. Надеюсь, никакую. По крайней мере, в России. 2014-й искусственно сделал героев из людей, которые того не вполне заслуживали. А некоторое не заслуживали совсем. Но они были нужны медийной повестке, и эту повестку выжимали как могли. Получилось великое несоответствие – между российским народом и созданными героями. Созданными – как их себе представляли политтехнологи. Вернее, как политтехнологи представляли себе российский народ. Судя по героям, мнения они о нем были небольшого. А настоящие герои должны расти сами по себе, без помощи политтехнологов. Надеюсь, в 2022 будет по-другому», – комментирует Ахмедова.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков дал понять, что Поклонская больше не будет работать в агентстве. Это произошло после того, как бывшая героиня Русской весны заявила, что считает литеру Z — «символом трагедии и горя» для России и Украины.

«А я говорил: наплачетесь ещё с ней, опасненький чемодан без ручки. Нечего было лепить героиню из украинского прокурора (украинская прокуратура – это пожизненный диагноз)», – отмечает экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.