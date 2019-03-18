Путин: Возвращение Крыма важнее временных негативных последствий

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Президент РФ Владимир Путин признался, что, принимая решение по воссоединению с Крымом, осознавал возможные негативные последствия для себя и окружения, однако счел, что общенациональные долгосрочные интересы России перевесят временные трудности.

Об этом Путин сказал во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и всему миру, что Россия умеет себя саму любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей.

Для меня лично это, конечно, принятие соответствующих решений. Но я вам хочу тайну открыть – за годы работы мне неоднократно приходилось думать, какое решение принять в той или другой сфере.

Когда выбор делаешь в пользу, как бы найти слово, общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий и лично для себя, и для людей, которые рядом со мной стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, произошло то же самое», – заявил Путин.