Путин вручил звезду Героя России дочери погибшей защитницы Донбасса
12.10.2022 16:29 (Мск), Москва
Владимир Путин наградил посмертно званием Героя России командира артиллерийского реактивного дивизиона ВС ДНР полковнику Ольгу Качуру, более известную по позывному «Корса». Она погибла в июле. Подразделение «Корсы» считалось одним из наиболее эффективных в ДНР.
Сегодня президент России встретился с Еленой Карабет – дочерью Ольги Качуры.
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