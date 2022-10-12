Путин вручил звезду Героя России дочери погибшей защитницы Донбасса

12.10.2022  16:29 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Владимир Путин наградил посмертно званием Героя России командира артиллерийского реактивного дивизиона ВС ДНР полковнику Ольгу Качуру, более известную по позывному «Корса». Она погибла в июле. Подразделение «Корсы» считалось одним из наиболее эффективных в ДНР.

Сегодня президент России встретился с Еленой Карабет – дочерью Ольги Качуры.

Владимир Путин наградил посмертно званием Героя России командира артиллерийского реактивного дивизиона ВС ДНР полковнику...

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