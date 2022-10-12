Путин вручил звезду Героя России дочери погибшей защитницы Донбасса

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Владимир Путин наградил посмертно званием Героя России командира артиллерийского реактивного дивизиона ВС ДНР полковнику Ольгу Качуру, более известную по позывному «Корса». Она погибла в июле. Подразделение «Корсы» считалось одним из наиболее эффективных в ДНР.

Сегодня президент России встретился с Еленой Карабет – дочерью Ольги Качуры.

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