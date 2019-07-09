09.07.2019, Екатеринбург, Михаил Рябов
 
Грузия, Политика, Россия
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Путин выступил против новых санкций в отношении Грузии

Президент России Владимир Путин во время визита в Екатеринбург ответил на вопрос, будут ли правоохранительные органы РФ возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста, который в эфире оскорбил главу российского государства.

«Много чести – возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», – сказал Путин.

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Он добавил, что не является сторонником усиления экономических санкций против Грузии из-за выходки журналиста.

«Я бы не стал это делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну, вот один вышел там, чего-то ляпнул, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца. Он поехал на отдых, потом вернется на работу. Но ведь есть люди, которые протестуют против этого. Вот ради этих людей я бы не стал предпринимать ничего, что бы обостряло наши отношения», – сказал президент, добавив, что антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред своей стране.

Интересно, что сегодня Госдума обратилась к правительству РФ с предложением усилить экономические санкции против Грузии за антироссийские провокации.

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