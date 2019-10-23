23.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин «забьёт» на Зеленского, как на Порошенко – украинский политолог

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на уступки, Москва перестанет с ним общаться, что поспособствует стремительному обвалу рейтинга украинского лидера.

Об этом в эфире телеканала «UA: Перший» заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий, ранее сотрудничавший с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если им не удастся сейчас сломать Зеленского и его команду, они будут его сливать, а сливать – это так же, как они это делали с Порошенко, грубо говоря.

Они перестанут общаться, скажут, что никаких пленных не будет, так как украинская сторона не может договориться.

Естественно, это будет понижать Зеленскому рейтинг, а Зеленский со своим обещанием мира повторяет ситуацию Порошенко, и ему будут это постоянно закидывать.

Они доведут это до того, что где-то к весне у Зеленского будет рейтинг 30-40 процентов, и сделают второй заход, уже попробуют снова дестабилизировать Украину.

Точка прорыва может быть любая, от социальной до политической.

К сожалению, я думаю, что следующий майдан будет последним с точки зрения той территориальной целостности, которая есть на Украине», – прогнозирует Голобуцкий.

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