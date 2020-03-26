Путин задумал дестабилизацию Украины – киевские эксперты

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятие Радой закона о рынке земли и срыв Киевом договорённостей по созданию Консультативного совета в Минске якобы является планом Кремля по дестабилизации Украины, который позволит привести к власти послушного Москве «крепкого хозяйственника».

Об этом в эфире телеканала «Общественное.Крым» заявил украинский военный эксперт Игорь Козий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россией ищется любой повод. То, что сегодня отменили так называемое заседание комиссии (по созданию Консультативного совета в Минске – прим ред.) для меня выглядит немного другим сценарием. Он выглядит как вопрос для того, чтобы на Украине посеять больше хаоса и дестабилизации.

И это мы будем наблюдать всё больше и больше, чтобы в конце концов предложить что-то такое порядочное и мягкое для украинцев, с заменой очередного правительства, что будет выглядеть как смягчение ситуации.

Потому стоит ожидать, что постоянное нагнетание обстановки внутри нашей страны будет постоянно происходить. независимо от того, о чём идёт речь – законодательный акт о земле, или другие шаги власти, которые делаются для определённых достижений или кто-то будет рассматривать их в угоду РФ.

То есть это сознательная позиция России, когда она просто пробует запутать карты и посеять определённых хаос на Украине, чтобы на следующих выборах предложить нам очередного серьёзного профессионала в области экономики, который спасёт всю страну, очередного «крепкого хозяйственника», – сказал Козий.

В свою очередь аналитик центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко выразила мнение, что таким образом российский президент Владимир Путин пытается продемонстрировать своим избирателям новые внешнеполитические победы.

«Я считаю, что это целый комплекс действий, который направлен на то, чтобы, при всех тех процессах, которые сейчас идут внутри РФ, я имею ввиду плотно идущий транзит, все эти поправки в Конституцию, плотно идущее голосование – на этом фоне Путину критически важно показать своим гражданам «новые завоевания».

То есть он хочет по максимуму показать, что аннексированный Крым, и эти псевдореспублики на Востоке Украины – что всё это его, что он собиратель земель русских, это главное достижение, а всё остальное, все его просчёты по внутренней политике, всё, что делается с российской экономикой, должно быть для его электората, или, вернее, его народа, потому что там давно никто никого не выбирает, должно быть для людей не важно», – резюмировала она.