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12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия
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Путин завоевал приз европейских симпатий

Жители европейских стран положительно относятся к России и её президенту Владимиру Путину, в то же время считая Трампа «плохим ковбоем».

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил журналист, корреспондент издания «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Герхард Гнаук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие-то исторические сантименты французов, немцев, у каждого свои сантименты к России. Действительно, к России, как к стране, и даже к лидеру в народе есть симпатии. Я бы даже сказал, что они возросли. Трамп – просто воплощение немецкого негативного образа ковбоя. Так что для Путина это выгодная ситуация», – сказал немецкий журналист.

Напомним, ранее немецкий политолог Александр Рар завил, что ни одна страна не будет совершать столь безумный поступок, как ввязываться в войну против России из-за Украины.

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