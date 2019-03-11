«Война с Россией – это безумие» – в Берлине отказались от поддержки Порошенко

11.03.2019

Ни одна страна не будет совершать столь безумный поступок, как ввязываться в войну против России из-за Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что война с Россией – это безумие, невозможно. Поэтому и Германия не поддержала предложение Украины и США по Керченскому проливу. Это ввязываться в Третью мировую войну. Меркель ещё 4 года назад поняла, что так делать нельзя, поэтому Германия и Франция инициировали нормандскую четвёрку и Минский процесс», – отметил Рар.

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